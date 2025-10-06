Λίβανος: Δύο νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ με στόχο στελέχη της Χεζμπολάχ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, ένας εκ των οποίων είχε επιζήσει της έκρηξης σε βομβητές μελών της Χεζμπολάχ πέρυσι, σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του νοτίου Λιβάνου, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι σκότωσε ένα «σημαντικό μέλος» του σιιτικού κινήματος.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του τονίζοντας ότι στόχος του είναι μαχητές της Χεζμπολάχ και οι υποδομές της, κυρίως στον νότο του Λιβάνου.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε από την πλευρά του στις αρχές Οκτωβρίου ότι 103 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο μετά την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χασάν Άτουι, «έναν μεγάλο τρομοκράτη της μονάδας αεροπορικής άμυνας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπατίγια».

Ο Άτουι «ηγείτο των προσπαθειών αναδιοργάνωσης και επανεξοπλισμού» της μονάδας αυτής και «διατηρούσε επαφές με τους ηγέτες της στο Ιράν για την αγορά εξοπλισμών», πρόσθεσε ο στρατός.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI), ο Χασάν Άτουι σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο Άτουι είχε τραυματιστεί και είχε χάσει την όρασή του στην έκρηξη των βομβητών και ασυρμάτων πέρυσι, διευκρίνισε το ANI.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, είχε προκαλέσει έκπληξη με την επίθεση κατά μελών της Χεζμπολάχ όταν εξερράγησαν οι βομβητές τους, προκαλώντας τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων, εκ των οποίων πολλοί άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Το ANI έκανε λόγο επίσης για «δύο αεροπορικά πλήγματα» του Ισραήλ κατά «της ορεινής περιοχής Χερμέλ» (βορειοανατολικά), στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «αρκετούς τρομοκρατικούς στόχους» της Χεζμπολάχ «στην περιοχή της Μπεκάα» εκ των οποίων «στρατιωτικές βάσεις της Δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του φιλοϊρανικού κινήματος, «όπου εντοπίστηκαν μαχητές της Χεζμπολάχ».

Αποδυναμωμένη από τον πόλεμο στον οποίο περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ, προ πολλού κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη, υφίσταται πλέον έντονες πιέσεις να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος.

Ο στρατός του Λιβάνου παρουσίασε στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και αναμένεται σήμερα να παρουσιάσει έκθεση για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ