Χαρακόπουλος: Εθνική ενότητα και σταθερότητα προϋποθέσεις για ισχυρή άμυνα της χώρας

Στην ανάγκη διαφύλαξης της εθνικής ενότητας και της πολιτικής σταθερότητας αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δηλώσεις του μετά τις εκδηλώσεις για την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, οι οποίες διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ν.Λάρισας στον Τύρναβο.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν Δοξολογία στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Εναρξης Βαλκανικών Πολέμων.

Ο Μ.Χαρακόπουλος στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι «εδώ, από τον Τύρναβο, ο Ελληνικός Στρατός ξεκίνησε για να απελευθερώσει τη Μακεδονία και την Ήπειρο να διπλασιάσει την Ελλάδα. "Η Ελλάδα της Μελούνας", η Ελλάδα των συνόρων του 1881, ασφυκτιούσε στο τότε μικρό Ελληνικό Βασίλειο. Με εθνική ενότητα, με προετοιμασία όλου του έθνους και με συμμαχίες με τα άλλα χριστιανικά έθνη των Βαλκανίων κατάφερε να αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό, να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα διπλασιάστηκε. Τι μας διδάσκει η ιστορία; Ότι και σήμερα που αντιμετωπίζουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τον νεο - οθωμανισμό, τους μεγαλοϊδεατισμούς της εξ ανατολών γείτονος, οφείλουμε να έχουμε εθνική ενότητα, να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, όπως το κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την αγορά των Belhara, με την ενίσχυση της αεροπορίας μας με τα Rafale, τα F-16 και τα F-35, που αναμένουμε σύντομα. Επίσης, με διεθνείς συμμαχίες και με επιμονή να υπάρξει ενιαίος αμυντικός βραχίονας στην ΕΕ. Προϋπόθεση, όμως, για όλα αυτά είναι η εθνική ενότητα και η πολιτική σταθερότητα την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμών».

Ο Γ.Γ της Κ.Ο της ΝΔ, μέλος και ο ίδιος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν.Λάρισας, συνεχάρη τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Δημήτρη Κατσανάκη, για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης μνήμης και τιμής.

Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν κοινοβουλευτικοί και αυτοδιοικητικοί, όπως, επίσης, εκπρόσωποι του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και της ΕΛΑΣ, διατελέσαντες πρόεδροι και μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ