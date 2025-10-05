Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις ξαναρχίζουν οι μάχες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις ξαναρχίζουν οι μάχες
Στην Αίγυπτο μεταβαίνει η ισραηλινή αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μειώθηκαν 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία - Σε ποιες περιοχές σημειώθηκε baby boom

Νέος προϋπολογισμός: Κουμπαράς για έξτρα μέτρα στήριξης λόγω φοροεσόδων  – Άγνωστος «Χ» οι επενδύσεις

Βρώσιμα έντομα: Ο κρυφός κίνδυνος που μπορεί να τα απομακρύνει από τα... πιάτα μας

tags:
Ισραήλ
Χαμάς
Αίγυπτος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider