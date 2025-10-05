Ισραήλ: Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις ξαναρχίζουν οι μάχες

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει η ισραηλινή αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP