Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ «Η δική μας στιγμή»

Με το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, αναγνώστηκε το κείμενο με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Με τις ομιλίες των συνέδρων στις θεματικές ενότητες «Όλη η Ελλάδα ένας τόπος - οι μειώσεις φόρων ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης» και «Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη νέα εποχή της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, ενώ με την θεματική ενότητα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, οι προκλήσεις του μέλλοντος»,» ξεκίνησαν οι εργασίες της τρίτης και τελευταίας ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Τη δεύτερη μέρα των εργασιών, χαιρετισμό απεύθυναν εκπρόσωποι των Νεολαιών του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, εκπρόσωποι διεθνών Νεολαιών, Οργανισμών και Ιδρυμάτων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών & Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο Ισίδωρος Μάδης δήμαρχος Παιανίας και ο Κώστας Τσιαγκλιώτης Συντονιστής Διατομεακού Οργάνου ΝΔ και εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

Το πρωί της τρίτης ημέρας πραγματοποιήθηκε δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, μια δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη σημασία προστασίας των ζώων, την υπεύθυνη υιοθεσία και την τη φροντίδα των αδέσποτων.

Παράλληλα ξεκίνησε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, αλλά και των εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του συνεδρίου, το παρών έδωσαν ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας και πρώην πρόεδρος ΟΝΝΕΔ, ο Σάκης Ιωαννίδης, πρώην πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και ο Βασίλης Γεωργιάδης, υποδιοικητής ΔΥΠΑ και πρώην πρόεδρος ΟΝΝΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ