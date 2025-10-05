Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Θρασύτατα ψεύδη οι ισχυρισμοί Τούνμπεργκ περί κακοποίησης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Θρασύτατα ψεύδη οι ισχυρισμοί Τούνμπεργκ περί κακοποίησης
Απ' την πλευρά του, ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι είναι «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους "ακτιβιστές του στολίσκου" ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα κατηγορίες ότι η σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους, κάνοντας λόγο για «θρασύτατα ψεύδη».

Εντούτοις ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι είναι «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους 'ακτιβιστές του στολίσκου' ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Σε δήλωσή του, ο Μπεν-Γκβιρ τόνισε πως «όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες».

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε σημερινή ανάρτησή του στο X, επισήμανε πως η Τούνμπεργκ και οι άλλοι κρατούμενοι απέρριψαν την επιτάχυνση της απέλασής τους, επιμένοντας να παραμείνουν υπό κράτηση.

«Επίσης η Γκρέτα δεν διαμαρτυρήθηκε στις ισραηλινές αρχές για οποιονδήποτε απ' αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς - επειδή όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι επισκέφθηκε τα πλοία και δεν είδε «ούτε βοήθεια ούτε ανθρωπισμό». Βρήκε αντιθέτως, όπως είπε, «ένα πακέτο παιδικής τροφής και ένα ολόκληρο πλοίο γεμάτο ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι ήρθαν στην πραγματικότητα για να υποστηρίξουν την τρομοκρατία και να διασκεδάσουν σε βάρος μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ακτιβιστές «θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μειώθηκαν 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία - Σε ποιες περιοχές σημειώθηκε baby boom

Νέος προϋπολογισμός: Κουμπαράς για έξτρα μέτρα στήριξης λόγω φοροεσόδων  – Άγνωστος «Χ» οι επενδύσεις

Βρώσιμα έντομα: Ο κρυφός κίνδυνος που μπορεί να τα απομακρύνει από τα... πιάτα μας

tags:
Ισραήλ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider