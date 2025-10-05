Ειδήσεις | Ελλάδα

Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι
Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον περιπατητή, που είναι άνω των 70 ετών, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπορεί να περπατήσει και να βγει από το μονοπάτι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι, που βρίσκεται στην παραλία της Παλαιόχωρας και οδηγεί στη Σούγια του Δήμου Καντάνου και Σελίνου, στα Χανιά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον περιπατητή, που είναι άνω των 70 ετών, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπορεί να περπατήσει και να βγει από το μονοπάτι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι διασώστες από το Συντονιστικό Κέντρο διαπίστωσαν πως είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν το σημείο και αναμένεται ελικόπτερο για να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μειώθηκαν 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία - Σε ποιες περιοχές σημειώθηκε baby boom

Νέος προϋπολογισμός: Κουμπαράς για έξτρα μέτρα στήριξης λόγω φοροεσόδων  – Άγνωστος «Χ» οι επενδύσεις

Βρώσιμα έντομα: Ο κρυφός κίνδυνος που μπορεί να τα απομακρύνει από τα... πιάτα μας

tags:
Χανιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider