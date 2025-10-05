Ιταλία: Έκκληση προς τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τον πρόσθετο δασμό στις εισαγωγές ζυμαρικών

Με σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μία από τις τρεις μεγαλύτερες αγορές εξαγωγής ζυμαρικών για την Ιταλία.

Η Ρώμη συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ασκήσει πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να επανεξετάσουν την επιβολή πρόσθετου δασμού κατά του ντάμπινγκ στις εισαγωγές ζυμαρικών, ο οποίος θα διπλασίαζε ουσιαστικά την τιμή τους, ανακοίνωσε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση για την επιβολή επιπλέον δασμού ύψους 91,74% είναι αποτέλεσμα διαδικασίας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το οποίο διαπίστωσε ότι δύο μεγάλοι Ιταλοί παραγωγοί φέρονται να πωλούσαν ζυμαρικά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές – πρακτική γνωστή ως ντάμπινγκ – κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτοί οι δασμοί θα προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα φόρο 15% που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις περισσότερες εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών, και πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026.

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αμφισβητεί τα πορίσματα και τους νέους δασμούς, και ότι παρέχει υποστήριξη στις εταιρείες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους μέσω της πρεσβείας της Ιταλίας στην Ουάσινγκτον.

Με σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μία από τις τρεις μεγαλύτερες αγορές εξαγωγής ζυμαρικών για την Ιταλία - ένα βασικό στοιχείο της γαστρονομικής της κληρονομιάς και σημαντικό εξαγωγικό προϊόν.

Το 2024, η συνολική αξία των εξαγωγών ζυμαρικών της Ιταλίας ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,70 δισεκατομμύρια δολάρια), με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια τόνους να πωλούνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT.

Ο σύνδεσμος των ιταλικών βιομηχανιών, η Confindustria, μείωσε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη φέτος και το επόμενο έτος, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και των γεωπολιτικών εντάσεων στις εξαγωγές.