Διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Σύσκεψη στο Μαξίμου στον απόηχο των δηλώσεων Χριστοδουλίδη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση ε την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 17:00.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των αυξημένων τόνων που προήλθαν από τη Λευκωσία δια στόματος του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης κατηγόρησε τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη, ότι εκβιάζει την Κύπρο και αφορμή για την αντίδραση του προέδρου της Κύπρου υπήρξε δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος» που έκανε λόγο ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε με επιστολή προς τη ΡΑΕΚ ένσταση κατά της ρυθμιστικής απόφασης γα πληρωμή από την Κύπρο μόνο 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο μέχρι το 2029 για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

Επανέρχεται ο «Φιλελεύθερος»

Άμεσα ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου.

Παρόλα αυτά, η εφημερίδα επανήρθε αναφέροντας: «Ο ΑΔΜΗΕ υποστηρίζει με αναθεωρημένη ανακοίνωση ότι δεν διεκδικεί σε αυτή τη φάση όλα του τα έξοδα για την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά μόνο τα 25 εκατ. που προβλέπει το Πλαίσιο Συμφωνίας των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, νοουμένου ότι θα του αναγνωριστούν από τη ΡΑΕΚ τα 251 εκατ. που υποστηρίζει ότι δαπάνησε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Επίσης, δεν κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει λόγο σε εκβιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από μέρους του επί κεφαλής του ΑΔΜΗΕ.

Ωστόσο, ο ΑΔΜΗΕ αποφεύγει να δημοσιοποιήσει την επιστολή που έστειλε στη ΡΑΕΚ, παρ’ ότι με αυτήν υπέβαλε ένσταση για την απόφαση της ΡΑΕΚ, τον Ιούλιο του 2024, με την οποία καθορίζεται ότι ο φορέας υλοποίησης θα λάβει μόνο 125 εακτ. μέχρι το 2029, σε ετήσιες δόσεις των 25 εκατ.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου επιμένουν ότι ο ΑΔΜΗΕ αμφισβητεί την ορθότητα της ρυθμιστικής απόφασης του Ιουλίου 2024 και διεκδικεί την αποζημίωσή του, πριν τη λειτουργία της διασύνδεσης, για όλα τα έξοδα στα οποία προβαίνει».



