Ταχιάος: Συνάντηση στον Δήμο Μαλεβιζίου είχε ο υφυπ. Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο τον ΒΟΑΚ

Οκτώ κόμβοι και όχι διόδια στο αστικό τμήμα του δρόμου προς ΠΑΓΝΗ.

Συνάντηση στο δημαρχείο Μαλεβιζίου με τον δήμαρχο Μενέλαο Μποκέα, στο πλαίσιο διαβούλευσης με φόντο το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, είχε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου 4/10 ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος , ο οποίος συνεχίζει την διήμερη επίσκεψη του στην Κρήτη .

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το σύνολο των έργων για το Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης στο τμήμα που σχετίζεται με την περιοχή του Μαλεβιζίου, οι προτάσεις που έχουν γίνει ,όπως και η προσφυγή στο ΣτΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, στόχος είναι τα έργα να ξεκινήσουν στην περιοχή πρός τα τέλη του 2026, με την επισήμανση ότι θα αφορούν συνολικά οκτώ κόμβους, ο ένας από αυτούς προς το ΠΑΓΝΗ, που αποτελούσε και πρόταση του Δήμου.

"Αντιμετωπίζουμε το Ηράκλειο ως ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα το οποίο πρέπει να αποκτήσει έναν δρόμο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά", ανέφερε ο Νίκος Ταχιάος συμπληρώνοντας ότι "ενώ στους αυτοκινητοδρόμους δεν επιθυμούμε να έχουμε πάρα πολλούς κόμβους, στην περιοχή αυτή που εγώ ονομάζω πολεοδομικό συγκρότημα θα έχουμε συνολικά οκτώ γιατί έχουμε σκοπό να προσθέσουμε και έναν πλήρη κόμβο για την εξυπηρέτηση από και προς το ΠΑΓΝΗ" .

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι στο σχεδιασμό υπάρχει και παράπλευρο δίκτυο το οποίο θα υποστηρίζει τις εγκάρσιες κινήσεις, ενώ διευκρίνισε ότι σε αυτό το μέρος του δρόμου δεν θα υπάρχουν διόδια.

"Σε αυτό το αστικό τμήμα του δρόμου δεν θα υπάρχουν διόδια άρα θα μπορούν να κινούνται οι πολίτες χωρίς να επιβαρύνονται" συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι στο ΒΟΑΚ τα διόδια θα είναι αναλογικά , δηλαδή ανάλογα με την απόσταση που διανύεται και όχι ένα σταθερό ποσό και πώς θα υπάρχει μεγάλη συμβολή του δημοσίου που θα πληρώνει ένα μεγάλο ποσοστό.

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς με επίκεντρο τον κόμβο του ΠΑΓΝΗ, δεν θα διευκολύνονται μόνο οι περαστικοί που θέλουν να οδηγηθούν προς το ΠΑΓΝΗ, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι κινούνται προς το Γάζι.

Μάλιστα ο κ.Μποκεας συμπλήρωσε ότι η ενημέρωση που είχε αφορούσε ότι υπάρχει επεξεργασία και των αιτημάτων του Δήμου , σε σχέση με τα άνω στέγαστρα και το παράπλευρο δίκτυο.

"Υπάρχει πολιτική βούληση να βρεθούν τεχνικές λύσεις που θα ικανοποιούν τα αιτήματα και εμείς αναμένουμε αυτές τις προτάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα" ανέφερε ο κ. Μποκέας .

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αυτή την ώρα πραγματοποιεί συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι.

Ο κ. Ταχιάος θα ολοκληρώσει τη διήμερη επίσκεψη του στην Κρήτη με σύσκεψη που θα γίνει στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη, δημάρχων της Π.Ε Ηρακλείου και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κατά την οποία στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης , θα παρουσιάσουν τη μελέτη επιλογής της θέσης εγκατάστασης του ραντάρ, του νέου αεροδρομίου, απαντώντας και σε ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ