Ειδήσεις | Ελλάδα

Επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια - 11 συλλήψεις

Newsroom
Ομάδα περισσοτέρων των 10 ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στη διμοιρία των ΜΑΤ, μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα μια ομάδα περισσοτέρων των 10 ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στη διμοιρία των ΜΑΤ, μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών ενώ για περίπου 30 λεπτά επικράτησε ένταση στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

