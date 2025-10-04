Πλήρης πιστοποίηση του ΕΚΠΑ στην Κύπρο – Ξεκινάνε οι εγγραφές φοιτητών

Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο.

Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Πρόκειται για τις εξής Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Τμήμα Ιατρικής

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφών για το Τμήμα Ιατρικής, με έναρξη των μαθημάτων έως το τέλος Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στη σχετική φόρμα θα κληθούν, την εβδομάδα 6-10 Οκτωβρίου 2025 σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι δίδεται καταληκτική παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025.

Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 Τμήματα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα Τμήματα: το Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία), θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): [email protected]

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): [email protected]

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): [email protected]

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): [email protected]