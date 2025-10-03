Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια της νύχτας

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία εκτόξευσε 381 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 35 πυραύλους με στόχο ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Πολτάβα στην ανατολική Ουκρανία, όπου βρίσκονται οι βασικές ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για την επίθεση ή τις ζημιές που προκάλεσε.

Η Ουκρανία έχει ήδη αυξήσει τις εισαγωγές αερίου, φοβούμενη προβλήματα στην εγχώρια τροφοδοσία, και σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, σχεδιάζει να συγκεντρώσει 13,2 δισ. κυβικά μέτρα αερίου σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η ποσότητα αυτή θα περιλαμβάνει περίπου 4,6 δισ. κυβικά μέτρα εισαγόμενου αερίου.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει –ο τέταρτος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής-- η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον ουκρανικό ενεργειακό κλάδο, κάτι που έχει ήδη οδηγήσει σε παρατεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές.

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις περιφέρειες του Κιέβου και του Τσερνίχιβ την Τετάρτη είχαν επίσης ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ για τρεις ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ