1566: Ο τετραψήφιος αριθμός που αλλάζει την Υγεία

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας παρουσιάζει με χιούμορ και ευρηματικότητα την πολυκαναλική «μεταμόρφωση» της Υγείας.

Έχεις πονοκέφαλο; Ο θείος θα σου πει «είναι η πίεση», η μαμά «πιες ένα χαμομήλι», η φίλη σου θα σε προτρέψει να κάνεις εξετάσεις αίματος, ενώ κάποιος άλλος θα ορκίζεται πως έχεις «μάτι».

Στην Ελλάδα, για κάθε σύμπτωμα, υπάρχουν χίλιες γνώμες, σοφίες και συμβουλές. Και ανάμεσα τους έρχεται, ευτυχώς, σαν από μηχανής θεός, το 1566, ο νέος, ενιαίος αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών για υπηρεσίες υγείας από το Υπουργείο Υγείας. Μία γραμμή που έρχεται να βάλει τέλος στην πολυφωνία και να σου παρέχει τη μόνη πληροφορία που χρειάζεσαι. Τη σωστή.

Μία διαφήμιση που μιλά τη γλώσσα μας

Στο νέο τηλεοπτικό spot του Υπουργείου Υγείας, ένα απλό περιστατικό σε μια κινηματογραφική αίθουσα προκαλεί έναν καταιγισμό διαγνώσεων. Ο καθένας έχει και κάτι να πει, από συνταγές της γιαγιάς μέχρι «έγκυρη» άποψη που διάβασε online. Το αποτέλεσμα; Ένα απολαυστικό μωσαϊκό απόψεων που θυμίζει πολύ την καθημερινότητά μας. Η λύση δίνεται με το 1566. Τον νέο αριθμό σύνδεσης του πολίτη με το ΕΣΥ άμεσα, εύκολα και με αξιοπιστία.

Τι μπορείς να κάνεις με το 1566

Η γραμμή αποτελεί μέρος του νέου Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας, λειτουργεί δωρεάν, 24/7, και κατά το πρώτο της στάδιο προσφέρει:

• Πληροφορίες για προσωπικούς και συμβεβλημένους γιατρούς

• Πληροφορίες για δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία)

• Δυνατότητα για κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε ΠΦΥ και δομές Ψυχικής Υγείας

• Ενημέρωση για προληπτικές εξετάσεις & εμβολιασμούς

• Οδηγίες για παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)

• Ενημέρωση που αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελίας

Από την 1η Οκτωβρίου, η πρόσβαση γίνεται ακόμη πιο εύκολη, καθώς το 1566 επεκτείνεται και στα ραντεβού νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Πολυφωνία ή πολυκαναλική;

Mε το 1566 η πολυφωνική Βαβέλ που ίσχυε μέχρι χθες στον τομέα της υγείας αλλάζει ριζικά. Πλέον η υγεία γίνεται πολυκαναλική: τηλεφωνικά στο 1566 ή ψηφιακά στο 1566.gov.gr, όπου κι αν βρίσκεσαι, από όποια συσκευή κι αν συνδέεσαι. Γιατί το νέο τετραψήφιο του Υπουργείου Υγείας δεν είναι απλά άλλη μια γραμμή, είναι ο ψηφιακός κόμβος που αναβαθμίζει την πρόσβαση στο ΕΣΥ, φέρνοντας, για πρώτη φορά, την εξυπηρέτηση στα μέτρα του πολίτη.

Είτε είσαι από εκείνους που «ξέρουν», είτε από αυτούς που ψάχνουν στο διαδίκτυο, είτε από εκείνους που προτιμούν τη συμβουλή της γιαγιάς, τώρα ξέρεις. Η σωστή πληροφορία είναι τέσσερα ψηφία μακριά: 1566.

H υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.