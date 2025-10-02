Καμία αναφορά Ινφαντίνο για Ισραήλ: «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα»

Η FIFA απηύθυνε σήμερα (2/10), κατά τη διάρκεια του συμβουλίου της, έκκληση για «ειρήνη» στη Γάζα, αλλά «δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικά προβλήματα, δεν μπορεί να σταματήσει συγκρούσεις», όπως τόνισε ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει στις αυξανόμενες εκκλήσεις για αποκλεισμό της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ.

«Στη FIFA, έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά σε έναν διχασμένο κόσμο» δήλωσε ο Ινφαντίνο σε συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη.

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους υποφέρουν από τις πολλές συγκρούσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σήμερα και το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορεί να μεταφέρει το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό της ειρήνης και της ενότητας.

Η FIFA δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικά προβλήματα, αλλά μπορεί και πρέπει να προωθήσει το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο αξιοποιώντας τις ενωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές αξίες του» επέμεινε.

Ο πρόεδρος της ελβετικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέτερ Κνάμπελ, ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ένωσης συλλόγων (ECA), Νσέρ Αλ Κελαίφί, και ο πρόεδρος της επιτροπής διακυβέρνησης, ελέγχου και συμμόρφωσης, Μπρούνο Κιομέντο, παρευρέθηκαν επίσης ως παρατηρητές και μίλησαν στη συνεδρίαση.

Η FIFA έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες εκκλήσεις για δράση σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, με Παλαιστίνιους αξιωματούχους να πιέζουν για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Το θέμα εξετάζεται από τη FIFA εδώ και μήνες, αλλά δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τέτοια θέματα απαιτούν συναίνεση με τις συνομοσπονδίες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

Η ανακοίνωση της FIFA σήμερα (2/10) δεν έκανε κάποια αναφορά στο Ισραήλ ή την ομοσπονδία του, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από διεθνείς διοργανώσεις εν μέσω της προκριματικής περιόδου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο της Ευρώπης στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί την επόμενη χρονιά στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.



Η Διεθνής Αμνηστία απέστειλε την Τετάρτη επιστολή στη FIFA και την UEFA καλώντας τις να αποκλείσουν την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν την περασμένη εβδομάδα τόσο τη FIFA όσο και την UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ, επικαλούμενοι τη «γενοκτονία» στη Γάζα και πιστεύοντας ότι «οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να κλείνουν τα μάτια στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Την περασμένη Παρασκευή, η επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίσε Κλάβενες, η εθνική ομάδα ανδρών της οποίας θα φιλοξενήσει το Ισραήλ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Οκτωβρίου, εξήγησε ότι εργάζεται «για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ». «Προσωπικά, πιστεύω ότι, αν η Ρωσία αποκλειστεί, θα πρέπει να αποκλειστεί και το Ισραήλ» είπε σε ένα νορβηγικό podcast.



Να σημειωθεί ότι, λίγες ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η UEFA και η FIFA απέκλεισαν από κοινού την εθνική ομάδα και τους συλλόγους της Ρωσίας από διεθνείς διοργανώσεις, μια κύρωση που παραμένει σε ισχύ.

Σε σχέση με τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε: «Η FIFA θα συνεχίσει να προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την προστασία των παικτών, για την εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ποδοσφαίρου συλλόγων και εθνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο και για τη βελτίωση του ποδοσφαίρου για το μέλλον».

Το συμβούλιο της FIFA όρισε το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν ως συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-20 2027, και το Λονδίνο ως διοργανωτή της τελικής φάσης του Κυπέλλου Πρωταθλητριών γυναικών FIFA 2026, το οποίο θα περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες που θα διεξαχθούν μεταξύ 28 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Οι ημερομηνίες για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής γυναικών CAF του επόμενου έτους, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 17 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, προστέθηκαν επίσης στο Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων γυναικών.

