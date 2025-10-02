Ουκρανία: Έτοιμη να συνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στο δικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης η Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ