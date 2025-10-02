Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Έτοιμη να συνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στο δικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης η Μόσχα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Έτοιμη να συνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στο δικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης η Μόσχα
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου - Πού κυμαίνεται η τιμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Πράσινα τιμολόγια: Από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh τον Οκτώβριο - Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Ζαπορίζια
Πυρηνικά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider