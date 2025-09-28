Κοντογεώργης για Τέμπη: Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων

Να μην επαναληφθεί η πολιτική εργαλειοποίηση, αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Εξωτερική πολιτική, οικονομία, ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η τραγωδία των Τεμπών ήταν τα βασικά θέματα της τηλεοπτικής συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στον ΣΚΑΙ.

Για τα Τέμπη ειδικότερα, ο Θ. Κοντογέωργης σημείωσε: «Στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό στον αγώνα και τον Γολγοθά κάθε γονιού, όπως και του ανθρώπου που βρίσκεται στο Σύνταγμα. Αυτό το συναισθάνονται όλοι και είναι και το μέτρο των παρεμβάσεών μας. Για να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια, πρέπει να ξεκινήσει η δίκη. Αυτά τα θέματα τα χειρίζεται η Δικαιοσύνη, δεν θέλω να κάνω και δεν έχω κάνει ποτέ σχόλιο για τέτοια ζητήματα ή για να κρίνω επιλογές και αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Επιπροσθέτως, «αν κάτι πρέπει να διδαχθούμε όλοι μας είναι ότι σε καμία περίπτωση τέτοιες υποθέσεις δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται πολιτικά. Και ελπίζω -παρόλο που γίνεται προσπάθεια- να μην γίνει αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το συναίσθημα των ανθρώπων, αλλά γενικότερα με το υγιές συναίσθημα του ελληνικού λαού», διεμήνυσε και ζήτησε «να διδασκόμαστε όλοι από το πώς έχουμε διαχειρισθεί αυτήν την υπόθεση συνολικά».

Στα ελληνοτουρκικά, μετά την αρχική επισήμανση ότι «η πατρίδα μας είναι σημαντική χώρα», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατέθεσε ως συλλογικό δίδαγμα, όπως είπε, ότι «δεν μας ταιριάζει ούτε η αλαζονεία αλλά ούτε η χαμηλή αυτοεκτίμηση». Επίσης, ως χώρα- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η πατρίδα μας «έχει καταφέρει να έχει αυξήσει την αποτρεπτική ικανότητα, να αποτελεί ισότιμο συνομιλητή στην περιοχή και με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ. Ταυτόχρονα να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και χωρίς να κάνει θόρυβο».

Επιδίωξη της κυβέρνησης, συνέχισε, είναι «κατοχυρώνοντας τις δικές μας θέσεις και ταυτόχρονα έχοντας ως προμετωπίδα το διεθνές δίκαιο να μπορούμε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο για την πατρίδα μας». Με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι είναι πολλά τα οφέλη από τη θετική ατζέντα, χωρίς όμως αυτή να αποτελεί αυτοσκοπός, διαβεβαίωσε: «Δεν υπάρχει υποβάθμιση της τουρκικής απειλής, έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίζουμε στους συμπολίτες μας μέρισμα ειρήνης».

Αλλάζοντας θέμα, στα οικονομικά, αφού προσδιόρισε τα τρία βασικά μέτωπα (σούπερ μάρκετ, στεγαστικό, ενέργεια), υπογράμμισε εκ νέου τη βασική πολιτική τής κυβέρνησης, που είναι η αύξηση των εισοδημάτων, ταυτόχρονα με άλλες πολιτικές, όπως είναι οι έλεγχοι στην αγορά.

Για τις δημοσκοπήσεις, η πρώτη παρατήρησή του ήταν ότι «στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης η κυβέρνηση παραμένει πρώτη και με μεγάλη διαφορά», επέμεινε ωστόσο στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, τα οποία και προσδιορίζουν, όπως ανέφερε, «τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα».

Σύμφωνα με την προσέγγιση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, «η ψήφος του ελληνικού λαού το 2027 θα προσδιορισθεί από τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς, από το δημόσιο ύφος και το πώς συνομιλείς με την κοινωνία, και βέβαια -μην το υποτιμούμε- από το ποιος εξασφαλίζει μια ρεαλιστική και καλύτερη προοπτική για τη συνέχεια».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι «για να μην έχουμε περισσότερα πρόστιμα και για να μην κλαίμε πάνω από τη χυμένη καρδάρα με το γάλα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσουμε ότι το συμφωνηθέν πλαίσιο θα υλοποιηθεί έτσι όπως πρέπει ώστε να δοθούν σωστά οι επιδοτήσεις».

Εκφράζοντας συγχρόνως τη λύπη του για τις καθυστερήσεις για την απόδοση των επιδοτήσεων, έκανε γνωστό ότι «ξεκινάμε τις επόμενες ημέρες τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και το ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε λόγω της ευλογιάς, όπως και για τα φερτά υλικά για κάποιες καταστροφές που είχαν γίνει».

Εν κατακλείδι, «μόλις γίνει η σωστή αποτύπωση των γεωτεμαχίων και αυτά που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ξεκινήσουν αμέσως οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα υπάρξει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μόλις κλείσουμε όλο το πλάνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στον Οκτώβριο», διαβεβαίωσε κλείνοντας τη σχετική απάντηση.

Τέλος, ο Θ. Κοντογεώργης έκανε αναφορά και στο νερό, και στις δύο εκφάνσεις του, την καλύτερη διαχείριση αλλά και τα αντιπλημμυρικά: και οι δύο είναι «για μας προτεραιότητα. Έχουν βγει σχέδια για όλη τη χώρα και χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες προχωρούν».

