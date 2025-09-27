Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ
Η παρουσία του πρωθυπουργικού ζεύγους στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η παρουσία του πρωθυπουργού και της συζύγου του στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαταρίες: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το ένα έργο, αρρυθμίες στις επιδοτήσεις

Ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2034

Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος - Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ντόναλντ Τραμπ
ΟΗΕ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider