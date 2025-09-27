Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ

Η παρουσία του πρωθυπουργικού ζεύγους στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

