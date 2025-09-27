Επιχειρήσεις | Διεθνή

Stellantis: Ανακαλεί 123.396 οχήματα στις ΗΠΑ

Η ανάκληση αφορά ορισμένα οχήματα Chrysler Jeep Wagoneer και Jeep Grand Wagoneer μοντέλων 2022–2024.

Η Stellantis ανακαλεί 123.396 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω αποκολλημένων διακοσμητικών εξαρτημάτων στα παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο στον δρόμο για άλλα οχήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA).

Σύμφωνα με την NHTSA, τα διακοσμητικά πλαϊνά (quarter trim) στα παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού ενδέχεται να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αποκόλλησή τους.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ανάκληση αφορά ορισμένα οχήματα Chrysler Jeep Wagoneer και Jeep Grand Wagoneer μοντέλων 2022–2024, όπως ανέφερε η ρυθμιστική αρχή οδικής ασφάλειας, προσθέτοντας ότι μια λύση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η NHTSA ανακοίνωσε ότι η Stellantis ανακαλεί 164.000 οχήματα στις Η.Π.Α. λόγω προβλημάτων με πιθανή αποκόλληση των διακοσμητικών στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού.

