Η καλύτερη εβδομάδα για το πετρέλαιο εδώ και 3 μήνες

Την καλύτερη εβδομάδα του εδώ και 3 μήνες είχε το πετρέλαιο εδώ και 3 μήνες καθώς οι επιθέσεις με ουκρανικά drones στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας μείωσαν τις εξαγωγές καυσίμων της.

Τα futures του Brent κέρδισαν 1,02%, κλείνοντας στα 70,13 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate πρόσθεσε 1,14% στα 65,72 δολάρια το βαρέλι. Τόσο το παγκόσμιο σημείο αναφοράς όσο και τo WTI είχαν την πιο κερδοφόρα εβδομάδα τους από τα μέσα Ιουνίου.

«Οι αγορές συνέχισαν να επικεντρώνονται στην κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», επεσήμανε ο Τζον Κίλντουφ, συνεργάτης της Again Capital. «Αυτές οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία αρχίζουν να συσσωρεύονται» συμπλήρωσε.

Η Ρωσία θα εισαγάγει μερική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ μέχρι το τέλος του έτους και θα παρατείνει την υπάρχουσα απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης, τόνισε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Aλεξάντερ Νόβακ.

Η μείωση της δυναμικότητας διύλισης έχει αφήσει αρκετές ρωσικές περιοχές να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ορισμένες ποιότητες καυσίμων.

Εκτός από τις επιθέσεις με drones, ο Άντριου Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, εκτίμησε ότι η δράση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν επίσης υποστηρικτική για τον «μαύρο χρυσό».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να πιέζει τους συμμάχους των ΗΠΑ να μειώσουν τις ρωσικές εισαγωγές. Μπορεί να δούμε την Ινδία και την Τουρκία να μειώνουν ορισμένες από τις ρωσικές εισαγωγές τους» υπογράμμισε.

Η προειδοποίηση του ΝΑΤΟ στη Μόσχα για απάντηση σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών μελών από ρωσικά αεροσκάφη έχει κλιμακώσει τις εντάσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει αυξήσει τις προοπτικές επιπρόσθετων κυρώσεων στη πετρελαϊκή βιομηχανία του Κρεμλίνου, εκτίμησε ο αναλυτής της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.