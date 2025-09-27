Ιράν: Διαβεβαιώνει πως θα υποστηρίξει οποιοδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Θα υποστηρίξουμε ολόψυχα οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να τερματίσει αυτήν την τραγωδία, αναφέρει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη θα υποστηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος πως είναι εφικτή η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας στο εγγύς μέλλον.

«Οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να τερματίσει αυτήν την τραγωδία, που μπορεί να σώσει ζωές, που μπορεί να σταματήσει την πείνα που μαστίζει γυναίκες και παιδιά, θα την υποστηρίξουμε ολόψυχα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την παλαιστινιακή αντίσταση, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ