Wall Street: Φρένο στο κερδοφόρο σερί 3 εβδομάδων για S&P 500

Το δυνατό φίνις της Παρασκευής που τροφοδοτήθηκε από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν έσωσε το πρόσημο της εβδομάδας στην Wall Street, που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα μάκρο (σε υψηλό διετίας το ΑΕΠ β' τριμήνου με ανάπτυξη 3,8% ενώ οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διολίσθησαν σε χαμηλό διμήνου). Βαρίδι η τεχνολογία με αιχμή του δόρατος την Oracle (εβδομαδιαία βουτιά άνω του 7%) ενώ ο S&P 500 αποχαιρέτησε το κερδοφόρο σερί 3 εβδομάδων.

Σε επίπεδο εβδομάδας, τα νέα για τους 3 κύριους χρηματιστηριακούς αμερικανικούς δείκτες είναι πτωτική: ο S&P 500 μέτρησε απώλειες 0,5%, ο τεχνοβαρής Nasdaq διολίσθησε 0,7%, ενώ ο Dow Jones έμεινε σταθερός. Την Παρασκευή, ο Dow Jones κέρδισε 0,65% στις 46.247 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,59% στις 6.643 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,44% στις 22.484 μονάδες.

Στα ταμπλό, οι απώλειες του γίγαντα λογισμικού Oracle διευρύνθηκαν με πιέσεις 2,29% ενώ καθοδικά κινήθηκαν και άλλοι παίκτες της ΑΙ εν μέσω αμφιβολιών για την ισχύ του ευρύτερου κλάδου. Καταλύτης για τους τίτλους σε υγεία και κατασκευές αποτελεί μία σειρά δασμών που προανήγγειλε ο Τραμπ. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 100% σε «επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι τα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά θα επιβαρυνθούν με δασμό 25% την 1η Οκτωβρίου. Η μετοχή της κατασκευάστριας φορτηγών Paccar σκαρφάλωσε 4,77% ενώ η Costco κατρακύλησε 2,71% αφού είδε τις πωλήσεις της στα φυσικά της καταστήματα να επιβραδύνονται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, τα κέρδη και τα έσοδά της για το τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

«Μετά από μια τριήμερη υποχώρηση στην ευρύτερη αγορά, αυτό είναι αρκετά καλό για να τραβήξει τους αγοραστές από το περιθώριο», εκτίμησε ο Ντέιβιντ Ράσελ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην TradeStation. «Ο σημερινός PCE (ακόμη και ο «πυρήνας» που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας) ηρεμεί ορισμένες από τις ανησυχίες. Η έλλειψη ειδήσεων είναι καλή είδηση» πρόσθεσε.

Ο δομικός πληθωρισμός (core PCE) στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, παρέμεινε αμετάβλητος σε ετήσια βάση στο 2,9% ενώ ανέβασε στροφές 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο (εντός των προβλέψεων). Ο PCE για τις τιμές των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την καταμέτρηση των πιέσεων στις τιμές επιταχύνθηκε 2,7% ετησίως και 0,3% στον μήνα.

«Να έχετε εμπιστοσύνη στον Τραμπ» ήταν η πρώτη αντίδραση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. «Η οικονομία πάει καλά. Οι τιμές πέφτουν, πρακτικά δεν έχουμε πληθωρισμό» τόνισε στους δημοσιογράφους ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η κατανάλωση, η κινητήριος δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, παραμένει υψηλή, τουλάχιστον για ένα μέρος του πληθυσμού, τα πιο εύρωστα οικονομικά νοικοκυριά, σχολίασε ο Μάικλ Πιρς του Oxford Economics.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση των δασμών και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στα πραγματικά εισοδήματα ήταν μικρότερες από το αναμενόμενο» πρόσθεσε, ενώ σύμφωνα με τη Χέδερ Λονγκ, οικονομολόγο στην τράπεζα Navy Federal Credit Union, «θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πώς τα βγάζει πέρα η μεσαία τάξη, που ήδη αντιμετώπιζε αυξημένες τιμές και βλέπει να αυξάνεται το κόστος ορισμένων προϊόντων πρώτης ανάγκης. Δεν μπορούν να συνεχίσουν επ’ άπειρον» να ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους».