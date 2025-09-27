Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος - Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ήταν 521.724 τον Σεπτέμβριο του 2024 (ποσό δαπάνης 99.696.480 ευρώ) και υποχώρησαν στους 498.799 τον Σεπτέμβριο του 2025 (ποσό δαπάνης 87.496.844 ευρώ), καταγράφοντας μείωση κατά 4,5% μέσα σε ένα έτος.

Κατά 22.925 λιγότεροι είναι οι φετινοί δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού για τον Σεπτέμβριο (πληρώνεται στις 30/9), ως απόρροια της μείωσης των γεννήσεων και της ανόδου τον ονομαστικών εισοδημάτων του 2024.

Αν και η μείωση των γεννήσεων συμβάλλει, η κύρια αιτία αφορά την αύξηση των εισοδημάτων των οικογενειών με παιδιά, σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος που παραμένουν σταθερά και δεν αναπροσαρμόζονται, οδηγώντας σε αποκλεισμό δικαιούχων.

Η συζήτηση για τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος έχει επανέλθει στο προσκήνιο, αλλά κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η αναπροσαρμογή τους θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου Κοινωνικών Επιδομάτων, το οποίο στοχεύει στην πρώτη πλήρη απογραφή των δικαιούχων.

Το Μητρώο θα δημιουργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Θα περιλαμβάνει κάθε παροχή ή επίδομα που δίδεται από φορείς του δημόσιου τομέα, με πλήρη ταυτοποίηση του δικαιούχου, την ονομασία, τη φύση και το ύψος της παροχής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της. Στόχος είναι η διαφάνεια, η καταγραφή του πλήρους προφίλ παροχών ανά άτομο και η πρόληψη φαινομένων χορήγησης ενισχύσεων χωρίς έλεγχο.

«Παγωμένα» τα ποσά - Λιγοστεύουν οι δικαιούχοι

Παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ 2024 για αυξήσεις στα τρία βασικά επιδόματα (παιδιού, στέγασης και ΕΕΕ) τα ποσά τους παρέμειναν στάσιμα, ενώ οι δικαιούχοι τους μειώθηκαν, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη δαπάνη του ΟΠΕΚΑ να είναι φθίνουσα. Όπως αποκάλυψε και η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε σε επιδόματα 645 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, μειώνοντας τη δαπάνη κατά 31 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Προϋπολογισμού, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε σε επιδόματα 31 εκατ. ευρώ λιγότερα το α' τρίμηνο του 2025. Η μεγαλύτερη μείωση σε όρους δαπάνης καταγράφεται στο επίδομα παιδιού, καθώς ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 94 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, ποσό μειωμένο κατά 24 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος παιδιού άγγιξε το πρώτο τρίμηνο του 2025 τους 237.543, σημειώνοντας μείωση κατά 33.893 άτομα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.



