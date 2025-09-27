Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαταρίες: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το ένα έργο, αρρυθμίες στις επιδοτήσεις

Ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2034

Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος - Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

tags:
ΗΠΑ
Βενεζουέλα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider