Πάνω από 150 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Astrea International Properties στην Ελλάδα

Σε φάση δυναμικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Κύπρο βρίσκεται η Astrea International Properties, η οποία έχει ήδη επενδύσει πάνω από 150 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ακινήτων από το 2017, με ενεργό παρουσία σε Αθήνα, Λουτράκι και Δελφούς και με επόμενους σταθμούς στην Εύβοια και τη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αmit Aburman, συνιδρυτής της Astrea International Properties, αυτή τη στιγμή εξετάζονται τέσσερα ακίνητα στην Θεσσαλονίκη, αν και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εμβληματικό τοπόσημο, το παλιό εργοστάσιο καπνού, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο. Το συγκεκριμένο σημείο αξιολογείται ως ιδανικό για τη δημιουργία του "μικρού αδερφού" του Urban City — ενός πλήρως εξοπλισμένου συγκροτήματος εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments), που θα μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη το επιτυχημένο μοντέλο της Αθήνας. «Δεν πρόκειται για ξενοδοχείο. Είναι ένα ολιστικό concept κατοικίας με υπηρεσίες — σχεδιασμένο για τις ανάγκες του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής», τόνισε ο ίδιος.

Η Astrea επεκτείνεται στην Εύβοια με ένα έργο που θα συζητηθεί

Λέγοντας «είμαστε εδώ για να μείνουμε» και συμπληρώνοντας «συνεχώς ψάχνουμε να αγοράσουμε καινούρια και να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα», ο κ. Aburman αποκάλυψε ότι σε περίπου τέσσερις μήνες πρόκειται να παρουσιαστεί ένα νέο project που θα αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή της Εύβοιας.

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα την ακριβή τοποθεσία, καθώς η διαδικασία έκδοσης της άδειας δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως είναι κάτι που πραγματικά θα ξεχωρίσει και θα αποτελέσει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα που έχει δει η Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι οι συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Urban City Αθήνα: Έτοιμο στο πρώτο 3μηνο του 2027 με κόστος 65 εκατ. ευρώ

Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί το «Urban City» που αναπτύσσει η Astrea International Properties στην «καρδιά» του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και είναι προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οικιστικά projects στο κέντρο της Αθήνας μετά τη μαρίνα του Ελληνικού».

Το κτίριο, συνολικής έκτασης 24.000 τ.μ., βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την Ομόνοια και 500 μέτρων από το Σύνταγμα και πρόκειται για ένα πρωτοποριακό concept εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων που συνδυάζει την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου με τις δυνατότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης και επένδυσης.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ανακαίνιση του πρώην κτιρίου του υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε το 2024 και ήδη το 85% των 210 διαμερισμάτων έχει πουληθεί, με το 60% των αγοραστών να είναι Έλληνες και το 25% εξ αυτών ομογενείς του εξωτερικού. Οι υπόλοιποι αγοραστές όπως μας διευκρίνισε είναι μεταξύ άλλων από Γαλλία, Λίβανο, Ισραήλ,. Ρωσία και Γερμανία. Οι τιμές των διαμερισμάτων κυμαίνονται από 250.000 έως 500.000 ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από studios έως πολυτελή ρετιρέ.

Λουτράκι - «Blue Lagoon»

Στην καρδιά του Λουτρακίου, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, η Astrea International Properties αναπτύσσει το «Blue Lagoon», ένα exclusive συγκρότημα 32 πολυτελών παραθαλάσσιων κατοικιών, στο μοναδικό διαθέσιμο παραλιακό οικόπεδο της περιοχής.

Το έργο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και συνιδρυτή της, είναι συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να παραδοθεί το αργότερο στις αρχές του 2028. Όπως εξήγησε, οι κατοικίες είναι όλες πλήρως επιπλωμένες και διατίθενται σε τιμές από 250.000 έως 400.000 ευρώ, απευθυνόμενες τόσο σε Έλληνες όσο και σε διεθνείς αγοραστές που αναζητούν ποιοτική εξοχική κατοικία ή επενδυτικό ακίνητο υψηλής απόδοσης.

«Αυτό που κάνει το Blue Lagoon να ξεχωρίζει, είναι η μοναδική τοποθεσία του κυριολεκτικά πάνω στο κύμα», τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε εμφατικά ότι όλα τα έργα αναπτύσσονται και εκτελούνται με «ελληνικά χέρια», αφού όπως υπογράμμισε «θέλουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να κινείται η τοπική οικονομία και να αφήνουμε θετικό αποτύπωμα στην κοινότητα».

«The Ring»: Το επενδυτικό mega-project της Κύπρου με επίκεντρο τη Λάρνακα

«Η επιλογή της Κύπρου δεν είναι τυχαία», επισήμανε ο κ. Aburman και τόνισε ότι το project «The Ring», αναπτύσσεται στην περιοχή Μενεού της Λάρνακας και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Astrea με την Aroundtown (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης) και με χαρτοφυλάκιο άνω των 3,5 δισ. ευρώ, και την τοπική Prosperity Group.

Σε οικόπεδο άνω των 100 στρεμμάτων, κατασκευάζονται 10 πολυκατοικίες με συνολικά 790 διαμερίσματα, προσφέροντας πλήρες πακέτο παροχών και όπως τόνισε ο ίδιος, η ανταπόκριση των επενδυτών είναι εντυπωσιακή.

«Από τα 280 διαμερίσματα της Α' φάσης, έχουν ήδη πωληθεί τα 250 μέσα σε λίγους μήνες», επισήμανε και πρόσθεσε ότι ήδη ξεκίνησε η Β' φάση. Διευκρίνισε ότι στόχος είναι η Α' φάση του Project να παραδοθεί το 2028, και το σύνολο του έργου να έχει ολοκληρωθεί έως το 2031.

Αποκλειστική παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη - Τιμές προ-πώλησης

Η Astrea επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει σε περιορισμένο κοινό ευκαιρίες αγοράς σε τιμές προ-πώλησης που δύσκολα θα επαναληφθούν. «Δεν φτιάχνουμε πολυτέλεια για λίγους. Θέλουμε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα ζωής σε λογικό κόστος, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επενδυτές που βλέπουν μακροπρόθεσμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του κ. Aburman έγιναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.