Το σύνθετο πρόβλημα των καθυστερήσεων των πτήσεων

Τα αίτια των καθυστερήσεων των πτήσεων που παρατηρούνται τα τελευταία 24ωρα. Τι αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Έντονες αρρυθμίες παρατηρούνται τα τελευταία 24ωρα στις αερομεταφορές, εξαιτίας της μείωσης της παρεχόμενης χωρητικότητας των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται αξιοσημείωτες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για «αψιμαχίες» των εμπλεκομένων μερών, που προέκυψαν με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την ΥΠΑ, επισημαίνοντας ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά με ότι αυτό συνεπάγεται για την βαριά βιομηχανία της χώρας.

Η εικόνα των καθυστερήσεων

Να θυμίσουμε ότι το πρωί της Παρασκευή με ανακοίνωση της η Aegean ενημέρωνε το επιβατικό κοινό ότι οι καθυστερήσεις των πτήσεων που ξεκίνησαν την Πέμπτη και συνεχίστηκαν την Παρασκευή, οφείλονται στον περιορισμό της παρεχόμενης χωρητικότητας των αφίξεων από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατά 25% στον ΔΑΑ. Διευκρίνιζε δε ότι οι καθυστερήσεις των πτήσεων της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, επισημαίνοντας ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστούν οι επιπτώσεις.

Λίγο αργότερα και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενημέρωνε τους επιβάτες για τους περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου που εφαρμόζει ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παραπέμποντας τους επιβάτες στα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου και στην εκάστοτε αεροπορική για να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τις πτήσεις τους.

H ανακοίνωση των Ελεγκτών

Από πλευράς της η διοίκηση της ΥΠΑ δεν προέβη σε κάποια ανακοίνωση ή τοποθέτηση επί του θέματος. Ωστόσο με ανακοίνωση της, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας λίγο αργότερα, επεσήμανε ότι «αποφάσισε να εφαρμόσει το ωράριό της» κάνοντας λόγο μάλιστα για ανάγκη αναδιοργάνωση της ΥΠΑ και εκσυγχρονισμού των συστημάτων.

«Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην χώρα και το επιβατικό κοινό και όντας προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, έχουμε απαιτήσει από την Διοίκηση της ΥΠΑ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους για την εξυγίανση της ΥΠΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας λόγο για καθεστώς σοβαρής υποστελέχωσης και για καθυστερήσεις των επενδύσεων που έχουν εξαγγελθεί, προσέθετε δε ότι το καλοκαίρι στην αιχμή της τουριστικής σεζόν με την προσπάθεια των εργαζόμενων κάλυπτε έως και 36 πτήσεις την ώρα, τη στιγμή που ο προβλεπόμενος αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούνται κάθε ώρα ανέρχεται σε 22 ώρες ενώ ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετείται επί του παρόντος κινείται μεταξύ 28 με 30 την ώρα.

Παράλληλα υποδείκνυε και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών στο οποίο οι προτάσεις που είχε καταθέσει η Ένωση δεν εισακούστηκαν. Σημειωτέον ότι το σχέδιο νόμου «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση χθες έως και τις 9 Οκτωβρίου επιδιώκει την θεσμική αναμόρφωση με τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που είναι σήμερα, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύτηκε για αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, αλλά το σχέδιο νόμου που παρουσίασε στη δημόσια διαβούλευση αγνόησε τις προτάσεις των Ε.Ε.Κ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδηγώντας σε νομοσχέδιο που θεωρείται χειρότερο από το αρχικό» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Ελεγκτών και προσέθετε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζει το Eurocontrol αποδεικνύουν ότι οι Ε.Ε.Κ. της ΥΠΑ είναι οι πέμπτοι πιο παραγωγικοί ανάμεσα σε 38 παρόχους σε όλη την Ευρώπη, παρά το ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι Έλληνες Ε.Ε.Κ. είναι χειρότερες από οπουδήποτε αλλού στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και στα Βαλκάνια».

Οι επικείμενες προσλήψεις και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων αεροναυτιλίας

Τις διαρκείς επενδύσεις που απαιτεί η αύξηση της επιβατικής κίνησης παραδέχτηκε πρόσφατα και ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, μιλώντας στο συνέδριο ITC 2025. Ο ίδιος σημείωσε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να αποκτήσει πλέον μια πιο ευέλικτη δομή με ένα λιτό οργανόγραμμα ενώ απαρίθμησε και τις ενέργειες που γίνονται για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σήμερα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «σε λίγες ημέρες αναμένεται να ορκιστούν οι 97 επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού πρόσληψης ελεγκτών που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 θα ακολουθήσει η πρόσληψη 72 ελεγκτών ακόμη, ενώ οι προσλήψεις ελεγκτών θα συνεχιστούν και το 2027». Επιπλέον τόνισε ότι στο τελικό στάδιο υλοποίησης από το ΑΣΕΠ βρίσκεται και η προκήρυξη για την πρόληψη 43 νέων Ηλεκτρονικών, ενώ έχει εγκριθεί η πρόσληψη ακόμη 43 για το 2026.

Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, όπου γινόταν ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωση των ελεγκτών, σημείωσε ότι η ΥΠΑ εργάζεται πάνω σε 13 μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, με τα δύο πιο εμβληματικά να περιλαμβάνουν το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και τον εκσυγχρονισμό των ραντάρ.

«Ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα, με την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό της αεροπορικής κίνησης να απαιτεί διαρκείς επενδύσεις σε νέα συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, αλλά και προσαρμογή σε θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Οι γεωπολιτικές και οικονομικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο οικοσύστημα, όπου ο κλάδος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αειφόρο ανάπτυξη, τον συνεχή μετασχηματισμό και την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά.