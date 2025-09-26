Σλοβακία: Εγκρίθηκε η συνταγματική αναθεώρηση που περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+

Το κείμενο αυτό, που περιορίζει τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών και καθιστά πιο δύσκολη την αλλαγή φύλου για τα διεμφυλικά άτομα, εγκρίθηκε από 90 από τους 99 παρόντες βουλευτές.

Εγκρίθηκε σήμερα από το κοινοβούλιο της Σλοβακίας συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και προβλέπει ότι το εθνικό δίκαιο υπερτερεί έναντι του ευρωπαϊκού.

Η ψηφοφορία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, προτού αναβληθεί επ' αόριστον και επιστρέψει στη σημερινή ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, μετά την παρουσίαση της πρότασης, ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο επικαλέστηκε «τις παραδόσεις, την πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά των προγόνων μας» εξηγώντας ότι επιθυμεί να υψώσει «ένα συνταγματικό φράγμα ενάντια στον προοδευτισμό» και να αποκαταστήσει την «κοινή λογική».

«Έχουμε δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό» τα οποία ορίζονται κατά τη γέννηση, αναφέρει το κείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, επαναλαμβάνοντας τη φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ορκωμοσία του.

«Το φύλο δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο για σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα οριστούν από τον νόμο», προσθέτει και προβλέπει ότι μόνο παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων.

Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι «σε πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα» το δίκαιο της Σλοβακίας υπερισχύει του ευρωπαϊκού.

Σε γνωμοδότησή της την Τετάρτη η Επιτροπή της Βενετίας, ένα συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν συνταγματολόγοι, είχε προειδοποιήσει τη Σλοβακία κατά της αναθεώρησης αυτής.

Η Σλοβακία είναι μέλος της ΕΕ από το 2004 και έχει δεσμευθεί να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ