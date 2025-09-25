Γερμανία: Η Bundestag εξέλεξε τρεις νέους δικαστές στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο υπερψήφισε πριν από λίγο τις προτάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού για την πλήρωση τριών θέσεων δικαστών στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Κλείνοντας την εκκρεμότητα που είχε δημιουργηθεί πριν από λίγους μήνες, όταν η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) είχε αρνηθεί να ψηφίσει την υποψήφια που είχε προτείνει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), εξελέγησαν σήμερα τρεις νέοι ανώτατοι δικαστές, με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 της Bundestag. Πρόκειται για τις Αν-Κάτριν Κάουφχολντ και Ζίγκριντ Εμενέγκερ, τις οποίες πρότεινε το SPD και για τον Γκύντερ Σπίνερ, ο οποίος ήταν επιλογή της Ένωσης.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί από τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Κ.Ο. των CDU/CSU δήλωσε αδυναμία να εγγυηθεί την πλειοψηφία για την υποψηφιότητα της καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ Φράουκε Μπρόζιγκ-Γκέρσντορφ, την οποία κάποια στελέχη θεωρούσαν «υπερβολικά αριστερή». Το SPD απέσυρε τελικά την υποψήφιά του και την αντικατέστησε με την Ζίγκριντ Εμενέγκερ, μέχρι τώρα δικαστή στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο. Η εμπλοκή είχε προκαλέσει κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό με εκατέρωθεν βολές περί ελλείμματος εμπιστοσύνης και πνεύματος συνεργασίας.

