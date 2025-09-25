Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας

«Δεν είχα απολύτως καμία ενημέρωση. Αιφνιδιάστηκα κι εγώ όπως οι υπόλοιποι πολίτες» επανέλαβε χαρακτηριστικά.

Για λόγους ευθιξίας τόνισε πως παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90,1 απάντησε κατηγορηματικά πως δεν είχε καμία ενημέρωση για την υπόθεση, ενώ αιφνιδιάστηκε και ο ίδιος όπως οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες.

«Πληροφορήθηκα όταν η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Και μια και με ρωτάτε να σας πω ότι δεν μου αποδόθηκε απολύτως καμία ευθύνη ή κατηγορία από τη δικογραφία. Παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας γιατί δεν ήθελα να δώσω αφορμή σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να πλήττουν την κυβέρνηση που έχει να κάνει πολύ σοβαρότερη δουλειά από αυτά για τα οποία συζητάμε» επεσήμανε.

«Δεν είχα απολύτως καμία ενημέρωση. Αιφνιδιάστηκα κι εγώ όπως οι υπόλοιποι πολίτες» επανέλαβε χαρακτηριστικά.

