Iron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ξεκίνησε η προπώληση για τα μέλη του fan club. Σε 3 φάσεις η διαδικασία για το live στο ΟΑΚΑ.

Μπορεί η θρυλική επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα να απέχει 8 μήνες (στις 23 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ) αλλά η ζήτηση είναι έντονη και ήδη έχει ξεκινήσει η προπώληση των εισιτηρίων που θα γίνει σε 3 φάσεις.

Ειδικότερα, σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η πρώτη φάση με προπώληση για τα μέλη του fan club των Βρετανών θρύλων, ενώ οι επόμενες δύο φάσεις έχουν ως εξής:

Η προπώληση για τους subscribers του highpriority.gr αρχίζει αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00

Η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από την ticketmaster.gr.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία του ιστορικού συγκροτήματος κυμαίνονται από τα 86,25 ευρώ (εισιτήρια στο πέταλο απέναντι από το stage) έως και τα 178,25 ευρώ (κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή).

Τα εισιτήρια της αρένας, τα οποία αυτή τη φορά θα είναι ενιαία χωρίς διαχωρισμό σε ζώνες, κοστίζουν 103,50 ευρώ. Αναλυτικά: