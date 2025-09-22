Ιταλία: Γενική απεργία συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό

Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, με τις οποίες τα μέλη των «αυτόνομων συνδικάτων βάσης» εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Στην Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει, την ώρα αυτή, την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».

Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».

Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν "θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη".

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ