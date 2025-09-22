Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Γενική απεργία συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Γενική απεργία συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό
Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, με τις οποίες τα μέλη των «αυτόνομων συνδικάτων βάσης» εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, με τις οποίες τα μέλη των «αυτόνομων συνδικάτων βάσης» εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Στην Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει, την ώρα αυτή, την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».

Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».

Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν "θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη".

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι «χρυσές» δουλειές της Rolex στην Ελλάδα και οι τίτλοι τέλους για το ιστορικό κατάστημα στην Κολοκοτρώνη

Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του Forbes 400

Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

tags:
Ιταλία
Απεργία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider