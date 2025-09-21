Ειδήσεις | Διεθνή

Αεροδρόμιο Βρυξελλών: Ζητά να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις της Δευτέρας λόγω της κυβερνοεπίθεσης

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο από αυτό, καθώς δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα με το σύστημα τσεκ-ιν που οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Βέλγιο
Αεροδρόμια
Πτήσεις
Κυβερνοασφάλεια

