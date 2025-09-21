Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις της Κυριακής στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση»

Τελευταία ενημέρωση 14:09

Αγώνα δρόμου κάνουν μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτόματου τσεκ-ιν, μετά από κυβερνοεπίθεση που από το Σάββατο έχει προκαλέσει αναστάτωση και πολλές ακυρώσεις πτήσεων.

Τα προβλήματα μειώθηκαν σημαντικά έως την Κυριακή το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.

Οι χάκερ έπληξαν τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Σε ανάλυση του παρόχου αεροπορικών δεδομένων Cirium αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου είναι «χαμηλές», το Βερολίνο έχει «μέτριες» καθυστερήσεις ενώ οι καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες είναι «σημαντικές», αλλά μειώνονται.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά εργάζεται μαζί με την εταιρεία για να επιλύσουν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ούτε ακυρώσεις πτήσεων, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε επικαιροποιημένο σημερινό μήνυμά του προς επιβάτες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Το Χίθροου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη βλάβη στο σύστημα τσεκ-ιν. Πρόσθεσε πως «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση». Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, δήλωσε ότι το δίκτυο των ομάδων κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως CSIRT, και η ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας, EU-CyCLONE, «παρακολουθούν ενεργά» τις εξελίξεις. Ωστόσο, το επίπεδο συναγερμού δεν έχει αυξηθεί.

«Μεγάλος αντίκτυπος στο πρόγραμμα πτήσεων»

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός συνδυασμένης ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τα μισά προγράμματα πτήσεων μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Δευτέρας λόγω της διαταραχής.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση, με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν διαδικασίες χειροκίνητου check-in.

Η EasyJet και η Ryanair, οι οποίες δεν λειτουργούν από το Χίθροου αλλά είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, δήλωσαν ότι λειτουργούν κανονικά.

Τα σενάρια και οι υποψίες

Ανυπόστατες χαρακτηρίζει το BBC τις υποψίες για κυβερνοεπίθεση από χάκερ που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο υπενθυμίζοντας ότι όλες οι μεγάλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές συμμορίες που «έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως κλέβοντας δεδομένα ή χρησιμοποιώντας ransomware για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν λύτρα σε bitcoin».

Ειδικοί στον κυβερνοχώρο τόνισαν πάντως ότι επίθεση ransomware, μπορεί να διαπραχθεί και από κρατικά χρηματοδοτούμενους φορείς, με σαφείς υπαινιγμό για ρωσική εμπλοκή. Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, ωστόσο Βρετανοί και Αμερικανοί χάκερ κατηγορούνται για την πραγματοποίηση πρόσφατων μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του καζίνο του Λας Βέγκας, της M&S, της Co-op και της Transport for London, σύμφωνα με το BBC.

Τo τελευταίο κύμα κυβερνοεπιθέσεων έπληξε τομείς από την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα έως το λιανικό εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress