Ειδήσεις | Ελλάδα

Μοναστηράκι: Συρμός του ΗΣΑΠ αποσύρθηκε λόγω έντονης μυρωδιάς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μοναστηράκι: Συρμός του ΗΣΑΠ αποσύρθηκε λόγω έντονης μυρωδιάς
Τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Αποσύρθηκε σήμερα στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά λόγω έντονης μυρωδιάς. Τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει η Τζένγκο για την 5η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Από το γκισέ στο κινητό: Η μάχη για την επόμενη μέρα της τραπεζικής

Επιστροφή ενοικίου: Διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ για να μην χάσουν την ενίσχυση οι φορολογούμενοι

tags:
τρένα
Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider