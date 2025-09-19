Ειδήσεις | Διεθνή

ΟΗΕ: Εγκρίθηκε με 145 ψήφους η συμμετοχή της Παλαιστίνης στις εργασίες της 80ής Συνόδου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΗΕ: Εγκρίθηκε με 145 ψήφους η συμμετοχή της Παλαιστίνης στις εργασίες της 80ής Συνόδου
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές, το σχέδιο Ψηφίσματος A/80/L.2/Rev.1 που αφορά τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στις Εργασίες της 80ής Συνόδου.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές, το σχέδιο Ψηφίσματος A/80/L.2/Rev.1 που αφορά τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στις Εργασίες της 80ής Συνόδου.

Κατά ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού.

Αποχή δήλωσαν έξι χώρες, η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Β. Μακεδονία, το Φίτζι, η Παπούα Ν. Γουινέα και ο Παναμάς ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών στήριξε την πρόταση.

Το Ψήφισμα που ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, ζητάει την αναίρεση της απόφασης των ΗΠΑ και αποτελεί σημαντική πολιτική δήλωση για την ενίσχυση της θέσης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, εν μέσω των συνεχιζόμενων διεθνών συζητήσεων για την ειρηνική διευθέτηση του Μεσανατολικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόσληψη 411 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 6.800 ευρώ

Οι ηγέτες των τρίτων και τέταρτων θητειών - Η χαμένη τιμή του μοσχαριού και οι δημοσκοπήσεις

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

tags:
ΟΗΕ
Παλαιστίνη
Ισραήλ
gazzetta
gazzetta reader insider insider