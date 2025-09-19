Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΑΑΤ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο Μέτρο 23 – Ως 26/9 οι ενστάσεις

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τα προσωρινά αποτελέσματα με τις παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης πληρωμής του Μέτρου 23 στον ιστότοπο (εδώ) όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περίοδος υποβολής ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) ορίζεται από 22/09/2025 έως και 26/09/2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο πίνακας καταρτίστηκε κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων, ενώ η αξιολόγηση έλαβε υπόψη το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους διοικητικούς ελέγχους που διενήργησαν οι ΔΑΟΚ στο παρόν στάδιο.

Επισημαίνεται ότι τα εμφανιζόμενα ως «τελικά ποσά» ενίσχυσης τελούν υπό την αίρεση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, καθώς και των δημοσιονομικών ορίων του Μέτρου.

Σημειώνεται ότι για το Μέτρο 23 η επιλέξιμη ζημιά τεκμηριώνεται αποκλειστικά βάσει της πιστοποίησης απώλειας παραγωγής τουλάχιστον κατά 30% από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κάθε Περιφέρειας.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

