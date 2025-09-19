Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές - Εστάλη 112, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

30 πυροσβέστες σε 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Τελευταία ενημέρωση 18.20

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στις Αχαρνές ενώ ήχησε και το 112.

«Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών» τονίζεται στο μήνυμα.

Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες σε 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

