Ειδήσεις | Διεθνή

Ουγγαρία: Ο Όρμπαν σχεδιάζει να καταστείλει το κίνημα Antifa

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουγγαρία: Ο Όρμπαν σχεδιάζει να καταστείλει το κίνημα Antifa
Ο Ορμπάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πως καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ και πως σχεδιάζει παρόμοια μέτρα στην Ουγγαρία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να υιοθετήσει σκληρή γραμμή εναντίον του αριστερού κινήματος Antifa χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», δήλωσε ο δεξιός ηγέτης στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως προτίθεται να χαρακτηρίσει τo Antifa στις Ηνωμένες Πολιτείες «μείζονα τρομοκρατική οργάνωση». Όμως το πώς αυτό θα εφαρμοστεί παραμένει ασαφές, ιδιαίτερα δεδομένης της χαλαρής και αποκεντρωμένης δομής του κινήματος.

Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.

Ο Ορμπάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πως καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ και πως σχεδιάζει παρόμοια μέτρα στην Ουγγαρία. Περιέγραψε το Antifa ως μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους στην Ουγγαρία.

«Μερικοί ξυλοκοπήθηκαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά κάποιοι έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας μαθήματα στην Ουγγαρία περί κράτους δικαίου και αριστερής πολιτικής», δήλωσε αναφερόμενος σε συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί το Φεβρουάριο 2023 στη Βουδαπέστη.

Εκείνη την περίοδο, μαχητικοί αντιφασίστες είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό για να διαμαρτυρηθούν για μια συγκέντρωση ακροδεξιών, με αποτέλεσμα βίαιες συμπλοκές. Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τις επιθέσεις εκείνες συνεχίζονται στη Γερμανία και τη Βουδαπέστη. Μερικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί ενώ άλλοι παραδόθηκαν. Μεταξύ τους ήταν η αριστερή ιταλίδα πολιτικός Ιλάρια Σάλις, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόσληψη 411 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 6.800 ευρώ

Οι ηγέτες των τρίτων και τέταρτων θητειών - Η χαμένη τιμή του μοσχαριού και οι δημοσκοπήσεις

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

tags:
Βίκτορ Όρμπαν
Ουγγαρία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider