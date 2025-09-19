Ισραήλ: Θα κάνουμε χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι σε κλειστή ενημέρωση προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΟΗΕ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, παρουσίασε μια εκτενή αποτίμηση των θέσεων του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, τη συζήτηση στους διαδρόμους του ΟΗΕ και τις ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Αναφερόμενος στο μέλλον της Γάζας, ο κ. Ντανόν σκιαγράφησε τη στρατηγική του Ισραήλ. «Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Αλ-Κάιντα ή στη Χαμάς να ξαναπάρουν τη Γάζα», ανέφερε.

Τόνισε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει μόνιμη κατοχή. «Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα. Όταν η Χαμάς ηττηθεί, περιμένουμε μια διεθνή αρχή να αναλάβει να εποπτεύει τη διακυβέρνηση, να επιτρέψει την ανοικοδόμηση και να δημιουργήσει νέο ηγετικό πλαίσιο, όπως έγινε στην Ιαπωνία και τη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

