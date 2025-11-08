Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Έτοιμη να εγκρίνει πακέτο $3,5 δισ. για αμυντικές δαπάνες

Γερμανία: Έτοιμη να εγκρίνει πακέτο $3,5 δισ. για αμυντικές δαπάνες
Ανάμεσα σε αυτές η απόκτηση 20 ελαφρών επιθετικών ελικοπτέρων από την Airbus.

Η Γερμανία πρόκειται να εγκρίνει αγορές αμυντικού εξοπλισμού αξίας άνω των 3,47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 20 ελαφρών επιθετικών ελικοπτέρων από την Airbus, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, που επικαλείται κυβερνητικό έγγραφο.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι βουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν ένα σημαντικό πακέτο αμυντικών δαπανών κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης την Τετάρτη, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια συμφωνία περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με τις εταιρείες Hensoldt και Theon International για την προμήθεια 100.000 συσκευών νυχτερινής όρασης.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

