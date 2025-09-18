Ειδήσεις | Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά στο Ακρωτήρι Χανίων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεγάλη φωτιά στο Ακρωτήρι Χανίων
Σύμφωνα με το δήμαρχο Χανίων, θα δοθεί μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά αλλά και για να μην σταματήσει η αποκομιδή απορριμμάτων του νομού.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Πρόκειται για εκτεταμένη πυρκαγιά στο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι.

10 υδροφόρα οχήματα και περισσότεροι από 35 πυροσβέστες έχουν ήδη σπεύσει και επιχειρούν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο εργοστάσιο απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στην Περβολίτσα Ακρωτηρίου.

Πυροσβέστες και σκαπτικά μηχανήματα δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να περιοριστεί εντός του περιφραγμένου χώρου του εργοστασίου, ενώ στην περιοχή πνέουν έντονοι άνεμοι.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Χανίων, θα δοθεί μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά αλλά και για να μην σταματήσει η αποκομιδή απορριμμάτων του νομού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου

Νέα πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών στα ΜΜΜ - Σε λειτουργία το report.oasa.gr

tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Κρήτη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider