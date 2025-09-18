Ζελένσκι: Επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στην μάχη για την ανακατάληψη εδάφους κοντά στην Ντομπροπίλια μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα –βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί» πρόσθεσε ο ίδιος.

