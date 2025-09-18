Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ

Newsroom
Ζελένσκι: Επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στην μάχη για την ανακατάληψη εδάφους κοντά στην Ντομπροπίλια μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα –βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί» πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτό @ AP

Ουκρανία
Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι

