Πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν: Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία περιμένουν «συγκεκριμένα βήματα»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας κατέστησαν σαφές σήμερα στον Ιρανό ομόλογό τους ότι περιμένουν "συγκεκριμένα" βήματα για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας ώστε να αποφύγουν την εκ νέου επιβολή των κυρώσεών τους η οποία μπορεί να λάβει χώρα σε δέκα ημέρες.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ, η Ιβέτ Κούπερ και ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχαν τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δηλώνει ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να βρει μια «δίκαιη και ισορροπημένη λύση».

Στο τέλος της συνομιλίας τους, η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν».

Οι τρεις χώρες, η αποκαλούμενη ομάδα Ε3, «επανέλαβαν την προσφορά παράτασης» της προθεσμίας πριν από την επαναφορά των κυρώσεων (δηλαδή πριν από την ενεργοποίηση του μηχανισμού "snapback"), «που είχε προταθεί πριν από σχεδόν δύο μήνες», εξήγησε στο AFP γαλλική διπλωματική πηγή.

«Εναπόκειται στο Ιράν να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό λαμβάνοντας τα απαραίτητα συγκεκριμένα μέτρα», πρόσθεσε η πηγή.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση που να εγγυάται τα αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος» η E3 πρέπει να υιοθετήσει «μια υπεύθυνη και ανεξάρτητη προσέγγιση» και «να απέχει από το να επηρεάζεται από άλλους παράγοντες», υποδηλώνοντας χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Επί του παρόντος, τα μέτρα που έλαβε το Ιράν δεν αρκούν», είχε δηλώσει νωρίτερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφερόμενος κυρίως στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου μεταξύ του Ιράν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας.

Η συμφωνία αυτή δεν οδήγησε σε άμεση επανέναρξη των επιθεωρήσεων, τις οποίες ανέστειλε η Τεχεράνη μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών.

Επί του παρόντος, η πρόσβαση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να επιτραπεί μόνο με την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Επίσης, η επιθεώρηση των πιο ευαίσθητων εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα είναι ιδιαίτερα «περίπλοκη» λόγω «περιβαλλοντικών ανησυχιών και ανησυχιών για την ασφάλεια», τόνισε η Τεχεράνη.

Εκτός από την άμεση επανέναρξη των επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων από τον ΔΟΑΕ, Βερολίνο, Λονδίνο και Παρίσι προτρέπουν το Ιράν να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον άρχισαν συνομιλίες τον Απρίλιο, οι οποίες διακόπηκαν απότομα από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον παραμένουν αβέβαιες, καθώς η Τεχεράνη έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση σε σχέση με τους περιορισμούς στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων της, όπως ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ