Ειδήσεις | Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιήσεις αύριο Πέμπτη λόγω προγραμματισμένης πορείας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιήσεις αύριο Πέμπτη λόγω προγραμματισμένης πορείας
Κλειστοί θα είναι αύριο, Πέμπτη, από τις 4 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Κλειστοί θα είναι αύριο, Πέμπτη, από τις 4 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συμμαχία OneDealer - Service Now: Το νέο ψηφιακό στοίχημα του Ν. Βαρδινογιάννη

Θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

tags:
Μετρό Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider