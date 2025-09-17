Η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ψηφιακή Κυριαρχία

Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ψηφιακή Κυριαρχία, συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικές διαβουλεύσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πρόσφατη συνάντηση στη Βιέννη, εκπρόσωποι των κρατών-μελών συζήτησαν τις προοπτικές και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ψηφιακή αυτονομία, εστιάζοντας στη διαχείριση δεδομένων, την ανάπτυξη πρωτοποριακών υποδομών και την προστασία της δημοκρατίας από απειλές όπως η παραπληροφόρηση και οι deepfakes.

Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ψηφιακή Κυριαρχία, συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικές διαβουλεύσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πρόσφατη συνάντηση στη Βιέννη, εκπρόσωποι των κρατών-μελών συζήτησαν τις προοπτικές και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ψηφιακή αυτονομία, εστιάζοντας στη διαχείριση δεδομένων, την ανάπτυξη πρωτοποριακών υποδομών και την προστασία της δημοκρατίας από απειλές όπως η παραπληροφόρηση και οι deepfakes.

Ο Βασίλης Καρκατζούνης, ειδικός γραμματέας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διακυβέρνηση Δεδομένων, εκπροσώπησε τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τόνισε ότι η ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί ζωτικής σημασίας στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Επισήμανε η ενίσχυση των κρίσιμων υποδομών, η προώθηση ευρωπαϊκών καινοτομιών και η διασφάλιση της δημοκρατικής διαφάνειας είναι τρεις θεμελιώδεις πυλώνες για το μέλλον της ευρωπαϊκής ψηφιακής αυτονομίας.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι η Ελλάδα δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά και με συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς. Επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες όπως η προώθηση των AI Factories, η ανάπτυξη των Gigafactories για την κατασκευή προηγμένων τεχνολογιών και η ασφαλής διασύνδεση των ευρωπαϊκών υποδομών. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λύσεων, όπως τα γλωσσικά μοντέλα που θα αξιοποιούν την πολιτιστική κληρονομιά και τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ηθικής σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο κύριος πρωταγωνιστής.

H τοποθέτησή του κ. Καρκατζούνη: «Η ψηφιακή κυριαρχία δεν αποτελεί μια αφηρημένη φιλοδοξία, αλλά αναγκαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Απαιτείται μακροπρόθεσμος συντονισμός, επενδύσεις και ισχυροί θεσμοί. Οι στόχοι μας πρέπει να κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον, να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών, τεχνολογιών και δεδομένων, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτοί σε αξιόπιστους διεθνείς εταίρους. Πρωτοβουλίες όπως τα AI Factories, τα Gigafactories και η ασφαλής συνδεσιμότητα θα είναι καθοριστικές για το μέλλον των υποδομών στην ΕΕ. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συμβάλλει σε όλους αυτούς τους τομείς και να φέρει γρήγορα και απτά αποτελέσματα. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα, ώστε οι λύσεις «made in Europe» να καταστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Η επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στα ευρωπαϊκά γλωσσικά μοντέλα (LLMs) να αντλούν από την πολιτιστική κληρονομιά και τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Τρίτον, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία, αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση στην εποχή των deepfakes και προστατεύοντας τα δικαιώματα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδιαμορφώνεται από την ΤΝ. Είναι ανάγκη να επιδιώξουμε έναν συνδυασμό ανεξαρτησίας με ανοικτότητα, καινοτομίας με εμπιστοσύνη και αξιών με ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, αλλά θα συμβάλλουμε ενεργά σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό ταξίδι».

Η συνάντηση αποτελεί σημαντικό βήμα ενόψει του επικείμενου 'Ατυπου Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών στη Δανία, όπου η τεχνολογική κυριαρχία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ελλάδα δεσμεύεται να συμβάλλει με εποικοδομητικές προτάσεις και αποφασιστικότητα στη διαμόρφωση ενός πιο αυτοκρατορικού και ασφαλούς ψηφιακού μέλλοντος για την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ