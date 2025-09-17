Ο καύσωνας σκοτώνει: Δεκάδες επιπλέον θάνατοι στην Ελλάδα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

Η νέα ανάλυση που διεξήχθη από ερευνητές του Imperial College London και του London School of Hygiene & Tropical Medicine, διαπίστωσε ότι η κλιματική κρίση αύξησε τις θερμοκρασίες έως και 3,6 °C και οδήγησε σε 16.500 επιπλέον θανάτους.

Το φετινό καλοκαίρι, η κλιματική κρίση οδήγησε σε 808 επιπλέον θανάτους στην Ελλάδα! Από αυτούς, οι 630 ήταν στην Αθήνα. Τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτει νέα ανάλυση που διεξήχθη από ερευνητές του Imperial College London και του London School of Hygiene & Tropical Medicine, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, και εστίασε σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι η κλιματική κρίση αύξησε τις θερμοκρασίες έως και 3,6 °C και οδήγησε σε 16.500 επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με ένα καλοκαίρι που δεν θα είχε θερμανθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, η κλιματική κρίση ήταν υπεύθυνη για το 68% των 24.400 εκτιμώμενων θανάτων από τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι.

Οι ερευνητές της ανάλυσης προειδοποιούν ότι αυτό είναι μόνο μια μικρή εικόνα του αριθμού των θανάτων που συνδέονται με την ακραία ζέστη, καθώς οι πόλεις που μελετήθηκαν αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του πληθυσμού της Ευρώπης.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

● Η κλιματική αλλαγή ήταν η αιτία για 4.597 από τους εκτιμώμενους θανάτους λόγω καύσωνα στην Ιταλία, 2.841 στην Ισπανία, 1.477 στη Γερμανία, 1.444 στη Γαλλία, 1.147 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1.064 στη Ρουμανία, 808 στην Ελλάδα, 552 στη Βουλγαρία και 268 στην Κροατία.

● Στις πρωτεύουσες, η κλιματική αλλαγή οδήγησε σε επιπλέον 835 θανάτους από τη ζέστη στη Ρώμη, 630 στην Αθήνα, 409 στο Παρίσι, 387 στη Μαδρίτη, 360 στο Βουκουρέστι, 315 στο Λονδίνο και 140 στο Βερολίνο.

● Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αντιπροσώπευαν το 85% των επιπλέον θανάτων, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι τα θερμότερα πλέον καλοκαίρια θα γίνονται όλο και πιο θανατηφόρα για τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης.

● Ενώ χρειάζονται πολιτικές για την προστασία των ανθρώπων από τη ζέστη, η ταχεία απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθούν τα θερμότερα και θανατηφόρα καλοκαίρια.

«Η κλιματική κρίση συνεχώς επιδεινώνεται, καθιστώντας τις πόλεις μας αφόρητα και επικίνδυνα ζεστές. Με την ανοχή και υποστήριξη των κυβερνήσεων, ενώ ο κόσμος κυριολεκτικά καίγεται, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να επενδύουν σε νέα έργα ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων και να αποκομίζουν δισεκατομμύρια ευρώ σε κέρδη. Οι καύσωνες και οι πυρκαγιές που βιώνουμε στοιχίζουν ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές, ενώ προκαλούν τεράστιες οικονομικές ζημίες και υποβαθμίζουν την ποιότητα διαβίωσης όλων των ανθρώπων. Απαιτούμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βάλουν τέλος σε όλα τα νέα έργα ορυκτών καυσίμων και από την ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει τα παράλογα σχέδια για εξορύξεις αερίου στις ελληνικές θάλασσες, καθώς και να στηρίζει πολιτικά και οικονομικά τις αχρείαστες επενδύσεις σε μονάδες LNG», δήλωσε ο Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος της εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.