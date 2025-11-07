Κομισιόν: Αυστηρότεροι κανόνες για θεωρήσεις εισόδου Ρώσων υπηκόων στην EE

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου (visa) για Ρώσους υπηκόους «λόγω των αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια, αλλά και λόγω των αυξανόμενων υβριδικών απειλών», όπως δήλωσε ο Μάρκους Λάμερτ, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης και κράτους δικαίου.

Όλες οι αιτήσεις θεώρησης που υποβάλλονται από υπηκόους της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα υπόκεινται σε ενισχυμένες διαδικασίες επαλήθευσης και αυστηρότερους ελέγχους. Από την διαδικασία θα εξαιρούνται οι Ρώσοι υπήκοοι που οι οικογένειές τους ζουν στην ΕΕ, όπως τόνισε ο κ. Λάμερτ. Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι υπήκοοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για νέα θεώρηση κάθε φορά που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, αυτό «θα επιτρέπει τον στενό και συχνό έλεγχο των αιτούντων, προκειμένου να μετριαστούν τυχόν κίνδυνοι για την ασφάλεια. Στόχος είναι να μετριαστούν οι απειλές για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, επιτρέποντας παράλληλα εξαιρέσεις για περιορισμένες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη και αποτρέποντας την παράκαμψη των κανόνων».

Οι αυστηρότεροι κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου των Ρώσων υπηκόων σχετίζονται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αλλά και αυξημένα περιστατικά σαμποτάζ. Όπως τόνισε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, «αντιμετωπίζουμε τώρα άνευ προηγουμένου διαταραχές και σαμποτάζ με drones στο έδαφός μας. Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Θα ισχύουν πλέον αυστηρότεροι κανόνες για τους Ρώσους υπηκόους που ζητούν βίζα για να ταξιδέψουν στην ΕΕ. Το να ταξιδεύει κανείς στην ΕΕ και να κινείται ελεύθερα εντός αυτής είναι προνόμιο και όχι δεδομένο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ