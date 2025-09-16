ΟΗΕ για χτύπημα Ισραήλ στο Κατάρ: Τα Ηνωμένα Έθνη καταδικάζουν την «επίθεση στην περιφερειακή ειρήνη»

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ καταδίκασε σήμερα την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και κάλεσε όλες τις χώρες να κάνουν το ίδιο κατά την έναρξη έκτακτης συζήτησης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ καταδίκασε σήμερα την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και κάλεσε όλες τις χώρες να κάνουν το ίδιο κατά την έναρξη έκτακτης συζήτησης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Το ισραηλινό πλήγμα κατά των διαπραγματευτών στην Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου συνιστά σοκαριστική παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «επίθεση στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, τα ισραηλινά πλήγματα διακυβεύουν εξάλλου «τον ουσιαστικό ρόλο του Κατάρ ως παράγοντα διευκόλυνσης και διαπραγμάτευσης της ειρήνης».

Η ισραηλινή επίθεση, η οποία είχε στο στόχαστρο αξιωματούχους της Χαμάς, έγινε την περασμένη εβδομάδα κατά συγκροτήματος κατοικιών στη Ντόχα, πρωτεύουσα της μεσολαβήτριας χώρας στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και ένα των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ. Ωστόσο η Χαμάς δήλωσε ότι τα στελέχη της που στοχοθετήθηκαν επέζησαν.

Τα πλήγματα αυτά καταδίκασαν μεταξύ άλλων οι πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης για τα πλήγματα, κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, εξ ονόματος των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, και του Κουβέιτ, εξ ονόματος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση που διεξάγεται από την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2006.

Η ισραηλινή αποστολή στον ΟΗΕ στη Γενεύη χαρακτήρισε χθες την συζήτηση αυτή «παράλογη».

«Πρόκειται για ένα νέο επονείδιστο επεισόδιο» του Συμβουλίου, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ στη Γενεύη Ντανιέλ Μερόν, κατηγορώντας το όργανο αυτό των Ηνωμένων Εθνών ότι «υπηρετεί ως βήμα για την αντιισραηλινή προπαγάνδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ