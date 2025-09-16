Nέα Wi-Fi 6E υποδομή από την Ιnfinitum για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας: Koρυφαία απόδοση, ασφάλεια και zero downtime

H Infinitum ολοκλήρωσε με επιτυχία για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, την μελέτη και υλοποίηση του εκσυγχρονισμού της ασύρματης δικτυακής υποδομής της σε όλα τα κτήρια Διοίκησης, στην Ελλάδα.

Το έργο απαντά στην ανάγκη της Τράπεζας για σύγχρονη, ασφαλή, αξιόπιστη και κλιμακωτή συνδεσιμότητα υψηλής απόδοσης με zero downtime, που να υποστηρίζει κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και να ενισχύει την εμπειρία πελατών και την παραγωγικότητα.

Η λύση βασίζεται σε τεχνολογία HPE Aruba Wi-Fi 6E, η οποία αναβαθμίζει τη διαθέσιμη ασύρματη χωρητικότητα, υποστηρίζοντας μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, συσκευών IoT και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων, όπως Video Calling και VoIP.

Η συνολική απλοποιημένη διαχείριση, παραμετροποίηση και εποπτεία της υποδομής πραγματοποιείται κεντρικά μέσω της πλατφόρμας Aruba Central, η οποία ενσωματώνει Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για βελτιστοποίηση του δικτύου και γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Η όλη υποδομή φιλοξενείται στο hybrid cloud περιβάλλον HPE GreenLake. Επιπλέον, η λειτουργία του δικτύου διασφαλίζεται με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας, ενώ η ασφάλειά του ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας του τραπεζικού κλάδου, προστατεύοντας ευαίσθητα δεδομένα και εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις.

Το έργο, το οποίο λειτουργεί απρόσκοπτα, αποτελεί άλλο ένα έργο-ορόσημο της Infinitum για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τραπεζικού κλάδου της χώρας μας. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Infinitum προσφέρει προηγμένες, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις και υπηρεσίες τεχνολογίας σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Ως πιστοποιημένος Gold Partner της HPE Aruba Networking, η Infinitum παρέχει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις αιχμής που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.