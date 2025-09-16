Ντράγκι: Η ΕΕ «χάνει» το τρένο της ανταγωνιστικότητας

Οι πολίτες βλέπουν ότι η ΕΕ δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τους παγκόσμιους αντιπάλους της, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και τέως πρωθυπουργό της Ιταλίας.

H EE κινείται πολύ αργά στις προσπάθειές της να ενισχύσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα, ενώ «αδυνατεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα» μιας ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και τέως πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση της έκθεσής του για το πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομική δύναμή της επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ευημερία, ο Ντράγκι εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι είναι «απογοητευμένοι» από τον ρυθμό των αλλαγών στην κατακερματισμένη Γηραιά Ήπειρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως αναφέρει το Bloomberg, οι πολίτες βλέπουν ότι η ΕΕ δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τους παγκόσμιους αντιπάλους της.

«Πολύ συχνά, υπάρχουν δικαιολογίες για αυτή τη βραδύτητα», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας πως: «μια διαφορετική πορεία απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση», ενώ απηύθυνε νέο κάλεσμα στα κράτη - μέλη της ΕΕ για ανάπτυξης κοινής δράσης.

Ταυτόχρονα, ζήτησε μια νέα προσέγγιση για τον συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ. «Στην πράξη, οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούν συχνά μορφή προστατευτισμού – περιορίζοντας τη δραστηριότητα εντός συνόρων αντί να δημιουργούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικές», κατέληξε.