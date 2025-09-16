Οικονομία | Ελλάδα

ΤτΕ: Πλεόνασμα 8,16 δισ. ευρώ στο πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού στο 8μηνο

Πλεόνασμα 8,16 δισ. ευρώ εμφάνισε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου, από 4,95 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,723 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,368 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46,697 δισ. ευρώ, από 43,422 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 42,189 δισ. ευρώ, από 38,760 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

